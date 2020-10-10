Fatih'te tekne alabora oldu: 2 balıkçı yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih'te Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. Balıkçılar Hasan Candan ve Nedim Aktaş yaşamını yitirirken, 11 balıkçı kurtarıldı. Ölen iki balıkçı da evli ve iki çocuk babasıydı.

'Balık fazlaydı, kaldırmadı'

DHA'daki habere göre, içerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik şöyle konuştu:

"Balığı yakalamıştık ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık biraz balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. aşçı vardı o da ambardaydı. Onu 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Onlar buradalar şuan iyiler."

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden Samatya açıklarında batan tekneye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde Kumsal-55 isimli Balıkçı Teknesi alabora olarak batmıştır. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Ordu Fatsa’da yaşayan 20 yıllık balıkçı Hasan Candan, balık sezonu açıldığı için İstanbul’a geliyordu. Her sene sezon açılınca İstanbul’a gelen ve Ordu’ya geri dönüyordu. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Candan’ın İstanbul’da yaşayan kuzeni Hatice Candan, "Kuzenim 20 yıldan fazladır bu işi yapıyor. Ekmeğini kazanmak için denizlere açılıyor. Mesleği buydu" dedi.

Hasan Candan gibi Ordulu olan Nedim Aktaş da evli ve iki çocuk babasıydı.

İhmal şüphesi

Teknenin sabaha karşı Samatya Sahili açıklarında ve şiddetli bir rüzgar yokken batması ise akla ihmal şüphesini getirdi.

soL'a konuşan bir balıkçı, teknenin bakımsızlık veya aşırı yükleme nedeniyle alabora olmuş olabileceğini belirtti.