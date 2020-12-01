Fatih Yaşlı'nın kitaplarını sansürleyen Trendyol özür diledi

Dijital pazarlama şirketi Trendyol, akademisyen ve soL yazarı Fatih Yaşlı'nın kaleme aldığı, Yordam Kitap tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dair incelemeleri ele alan Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş (Mayıs, 2020), Türkçü Faşizmden 'Türk-İslam Ülküsü'ne (Mayıs, 2020) AKP, Cemaat, Sünni-Ulus- Yeni Türkiye Üzerine Tezler (Temmuz, 2020) kitaplarını satışa çıkarmama kararı aldı.

'Siyasi içerikli ürün'

Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre, İzmir'de faaliyet gösteren ve Yordam Kitap'ın resmi temsilciliğini yapan Sakin Kitap, ürün satışı için Trendyol şirketi ile iletişime geçti. Trendyol, Fatih Yaşlı'nın bugüne kadar yayımlanan beş kitabından üçünü "siyasi" olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetti.

Sakin Kitap, satış başvurusuna karşı kendilerine gelen ret kararında "Siyasi içerikli ürün satışı yapmamaktayız. Bu sebepten ürünü yayına açamıyoruz" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

'Kitaba vurulan darbedir'

Yaşananların bir sansür ve çifte standart olduğunu vurgulayan Sakin Kitap yöneticisi Çağrı Öner "Sakinkitap.com olarak bu durumu üzücü bulmaktayız. Her yerde satışı yapılabilen, Kültür Bakanlığı onaylı kitapları yasaklamanın suç olduğunu düşünüyoruz. Asıl suç kitaba vurulan darbedir. Okurların ya da müşterilerin tercihlerini kısıtlamak üzücüdür" dedi.

'Çifte standart var'

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazar Fatih Yaşlı ise konuyla ilgili, "Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Ortada çifte standart var. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir" diye konuştu.

Son günlerde bünyesinde her ürünün satıldığını vurgulayan reklamlarıyla gündeme gelen Trendyol, habere göre geri dönüş yapmadı.

'Özür dileriz'

Son günlerde bünyesinde her ürünün satıldığını vurgulayan reklamlarıyla gündeme gelen Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Sözkonusu kitaplar şunlar: