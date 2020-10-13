Fatih Terim: Önce bir yumruk, ardından da tokat attım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi.

Terim mahkemedeki ifadesinde, "Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim. Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar" dedi.

Selahattin Aydoğdu olaya ilişkin ifadesinde, Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikâyetçi olduğunu söylemişti.

Olay sonrası Terim'in Milli Takım'daki görevine son verilmiş, Terim TFF ile mahkemelik olduğu davayı kazanmıştı.