Fatih Sultan Mehmet portresine 'sahte' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İngiltere’nin National Gallery’de sergilediği Fatih Sultan Mehmet portresini katıldığı müzayedede satın almıştı. Tabloya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 7 milyon 923 bin lira ödenmişti.

Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara 18 aylık görev süresince yaptıklarıyla ilgili düzenlediği toplantıda portrenin sahte olduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. İmamoğlu şöyle konuştu:

“Biz, kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz, halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz. Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han'ın tablosuyla ilgili, ‘sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız. Cevaplar veriliyor. Bu trajikomik, fıkra gibi bir durum.”