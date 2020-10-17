Fatih Portakal'dan 'korkup kaçtı' açıklaması

Fox TV'den istifası tartışma konusu olan Fatih Portakal, görevinden ayrılma sürecine ilişkin iddialara dair açıklamada bulundu.

"Korkup kaçtı" açıklamalarına ilişkin konuşan Portakal, "Şirkette, haber müdürlüğümü yapan arkadaşlarımın, haber genel yayın yönetmenimin veya genel müdürümün bir endişesi yok muydu? Onların da endişesi vardı. Çünkü korkusuz bir insan yoktur ama 'Korkup kaçtı' çok da tutarlı bir senaryo değil. Çünkü ben Türkiye'nin en sert dönemlerinde de haber sundum. Yani korkup kaçma gibi bir düşüncem olmadı" ifadesini kullandı.

'Hiçbir zaman politik olmadım'

Politik sorumluluk baskısı nedeniyle istifa ettiğine dair de açıklamada bulunan Portakal, "Hiçbir zaman politik olmadım. Tabii ki bir düşüncem, siyasi olarak bir fikrim vardı. Hiçbir zaman hiçbir tarafın da adamı olmadım. İktidarda AKP olduğu için veya aman AKP'ye sevimsiz bakıyorum. İyi bakmıyorum diyerek eleştiri yapmadım. Sadece iktidarda AKP vardı, AKP'ye karşılık da iktidarda olan partiye bir eleştiri getiriyordum yaptığım buydu. Yoksa diğer partileri destekliyor anlamında da hiçbir zaman davranış sergilemedim" dedi.