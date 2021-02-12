Fatih Portakal'dan 'aya gidiş' açıklaması: Bu soruya karşılık verdiğim için ben komünistim

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uzay Programı" açıklaması sonrası tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Fox TV'nin eski ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, "Aya gidilecek daha da ötelere teleskopların bile görmediği yere. Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak, korkmayacak kimse kimseden, emretmeyecek kimse kimseye, yermeyecek kimse kimseyi, umudunu çalmayacak kimse kimsenin. İşte ben komünistim bu soruya karşılık verdiğim için" ifadesini kullandı.