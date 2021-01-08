Fatih Altaylı, Albayrak'ın ne yapacağını yazdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazsında bir süre önce istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından ne yaptığını, bundan sonra ne yapacağını yazdı.

Altaylı’nın aktardığına AKP’li bir kaynağı, Albayrak için “Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek” bilgisini verdi.

İşte Altaylı’nın yazısında ilgili bölüm:

“Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon’a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş.

Sonrasında İstanbul’a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar’a geçmiş.

Katar’da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul’a dönmüş.

Ve şimdi Boğaz’ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş.

Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış.

Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, ofis haline getirecekmiş.

Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma “Siyaset mi yapacak?” diye sordum.

“Yok Abi, siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek” yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğru ise, ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir.”