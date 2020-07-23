Faslı karikatürist Khalid Cherradi, Erdoğan'ın Ayasofya'yla imtihanını çizdi.
Cherradi'nin Cartoonmovement.com'da yayınlanan karikatüründe Erdoğan, başında kavuk, elinde üzerine Ayasofya'nın olduğu bir rubik küpüyle resmedildi:
Faslı çizer, Erdoğan'ın Ayasofya'yla imtihanını çizdi
Faslı karikatürist Khalid Cherradi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başında kavuk, elinde üzerinde Ayasofya'nın olduğu bir rubik küpüyle çizdi.
Haber Merkezi
Faslı karikatürist Khalid Cherradi, Erdoğan'ın Ayasofya'yla imtihanını çizdi.
Cherradi'nin Cartoonmovement.com'da yayınlanan karikatüründe Erdoğan, başında kavuk, elinde üzerine Ayasofya'nın olduğu bir rubik küpüyle resmedildi: