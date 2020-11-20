Faşist partiye, yasa dışı bağış toplamaktan 500 bin avro ceza

Neues Deutschland gazetesinin aktardığına göre, 2017 yılında AfD'nin Bodensee örgütünün hesabına İsviçre üzerinden gelen 132 bin avro'nun yasalara uygun olmadığına karar verildi. Federal Parlamento'da Perşembe günü yapılan oturumda yasa dışı bağış konusunda yasa gereği yaptırım uygulanması kararı çıktı.

Parti Genel Başkanı Jörg Meuten ve AfD Grup Başkan Vekili Alice Weidel'in ısrarla inkâr ettiği bağış skandalında, parti yönetiminin parlamentoya doğru bilgi vermediği ortaya çıktı.

Almanya'daki partiler yasasına göre 500 avro üzeri tüm bağışların ismen kayıt alına alınması gerekiyor. 132 bin avro'nun İsviçre üzerinden 14 ayrı gönderici tarafından örgütlendiği tespit edildi.

En büyük finansör emlak spekülatörü Hennig Conle

Faşist AfD'ye en büyük destekçinin Zürih'de yaşayan, 1944 doğumlu Alman vatandaşı Hennig Conle olduğu saptandı. Emlak spekületörü olduğu bilinen Hennig Conle, Duisburg kentinde 18 bin konuta sahipken, 1998'de Hamburg'da 2500 eski konutu alarak emlak piyasasında önemli bir spekületör olarak yükseldiğine dikkat çekiliyor. Şirketin merkezini Duisburg'dan Londra'ya taşıyan Conle, vergi kaçırma konusunda sabıkası ile tanınıyor.

Basına yansıyan diğer bir bağışçı ise İsviçre menşeli Goal AG. Goal AG'nin parti kurulduktan bir yıl sonra 90 bin avro destekte bulunduğu kayıt altına alındı. 2017 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parti adaylarından Guido Reil'i 44 bin 500 avro vererek finanse ettikleri de raporlara girdi.

2015'de kurulan ve sığınmacı krizi ile kısa sürede ülkenin ana muhalefet partisi konumuna ulaşan faşist parti AfD, arkasındaki görünen ve görünmeyen sermaye desteğine karşın ''küçük insanların partisi'' söylemini kullanıyor.