Faşist partinin Madrid'de 'öncü kadınlar' resmini kaldırma talebi reddedildi

İspanya'da faşist parti Vox, başkent Madrid'de bir spor merkezinin duvarında yer alan "öncü kadınlar" resminin kaldırılmasını talep etti.

2018 yılında çizilen muralde çeşitli alanlarda öncülük eden 15 kadının resmi yer alıyor. Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova ve Kızıl Ordu keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko'nun da resminin yer aldığı muralde yer alan diğer isimler arasında Nina Simone, Rosa Parks, Frida Kahlo, Billie Jean King, Angela Davis ve Chimamanda Ngozi Adichie de var.

60 metrelik muralde "Yetenekler cinsiyetinize bağlı değildir" sloganı yazıyor.

Vox geçen Perşembe günü yerel konseye verdiği önergede muralin "siyasi mesaj" içerdiği gerekçesiyle kaldırılmasını ve yerine sporla ilgili bir resmin konulmasını istedi. Teklif bölge sakinlerinin tepkilerine yol açarken Salı günü solcu Más Madrid partisi tarafından kent konseyine muralin korunması için bir önerge sunuldu. Sözkonusu önerge Sosyal demokrat Sosyalist Parti ile sürpriz bir biçimde Vox'un teklifine destek veren merkez sağ Yurttaş Partisi'nin de desteğini alarak kabul edildi.

Böylece muralin korunmasına karar verilmiş oldu.