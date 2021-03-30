Fas ve ABD'den Batı Sahra'da ortak askeri tatbikat

Fas ve ABD orduları, Haziran ayında Batı Sahra'nın Tan Tan, Mahbas ve Dakhla bölgelerinde ortak tatbikat gerçekleştirecek.

"Afrika Aslanı 2021" adlı tatbikata Fas ve ABD'nin yanı sıra müttefik ülkelerden toplam 8 bin asker katılacak. Tatbikata hazırlık görüşmeleri, geçtiğimiz hafta sonunda Fas'ta, Kraliyet Güney Bölgesi Silahlı Kuvvetleri'nin karargâhında gerçekleştirildi.

Tatbikatın yapılacağı bölge, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararına aykırı olarak, Fas toprağı ilan ettiği Batı Sahra bölgesinde gerçekleşecek. Bu, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de aynı tutuma sahip olduğunu gösteriyor.

Tatbikat kapsamında, Fas'ın Batı Sahra'daki hakimiyetine karşı savaşan Polisario Cephesi'nin saldırılarına yanıt verilmek isteniyor.