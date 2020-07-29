Fas Türk tekstiline vergiyi yüzde 36'ya çıkardı

Fas, Türkiye'den ithal ettiği tekstil ürünlerine karşı ağır oranda bir vergi kararı aldı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Fas hükümetinin aldığı, parlamento tarafından onaylanan 2020 Finansman Yasası'nın içinde yer alan uygulamayla Fas Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresi, yeni gümrük vergisi oranını yüzde 36 olarak açıkladı.

Fas, bu korumacı önlemle aynı zamanda yerli ürünlerle güçlü bir şekilde rekabet eden tekstil ürünlerinin ithalatını sınırlamayı umuyor.

Türkiye ile Fas arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması

Fas ve Türkiye, 2004 yılında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Anlaşma iki yıl sonra 2006'da yürürlüğe girdi.

O zamandan bu yana Fas’ın Türkiye ile olan ticaret dengesi büyük ölçüde açık verdiğini dile getiren Sanayi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, Fas'ın Türkiye ile olan ticaret anlaşmasında yılda 2 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Elalamy, Türk tekstil endüstrisinin de sadece 2017'de Fas'ın yaklaşık 44.000 iş kaybına neden olduğunu belirtti.

2020'nin başında Rabat ve Ankara, Serbest Ticaret Anlaşması’nı gözden geçirmek için görüşmelere başlamıştı. Ancak müzakereler, Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

BİM'i etkileyecek

Fas medyasına göre yeni vergi oranı LC Waikiki, Koton ve DeFacto gibi giyim markalarının yanı sıra BİM’i de etkileyecek.

Tekstil ürünleri, 2018 yılında Türkiye'nin Fas'a toplam 2.24 milyar dolar ihracatının yaklaşık yarısını yani 1 milyar dolarını oluşturuyor. Geçen yıl Fas’ın uyguladığı vergi oranı ise yüzde 0’dı. Oran kademeli olarak arttırıldı ve son olarak yüzde 27’ye çıkarılması için çalışma başlatılmıştı.

Bu yılın şubat ayında da Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler olması yönünde uyarmıştı. Bakanlık, bunun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini ifade etmişti.

BİM'in Fas'ta 500’e yakın mağazası ve 3 bine yakın çalışanı bulunuyor.