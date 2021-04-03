Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu: Doktor anjiyo önerdi, cezaevine götürdüler

Milletvekilliği düşürülen ve Ankara'da gözaltına HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırılmıştı. Gergerlioğlu'nun oğlu, babasının son durumunu paylaştı.

Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürülen ve dün Ankara'da gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu adliyeye götürülmüştü.

Gergerlioğlu burada göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, oğlu Salih Gergerlioğlu babasının anjiyo olacağını açıklamıştı. 

Salih Gergerlioğlu ilk hastanesindeki doktorun anjiyo önermesine rağmen babasının cezaevine götürüldüğünü söyledi. Salih Gergerlioğlu'nun aktardığına göre Ömer Faruk Gergerlioğlu daha sonra anjiyo yapıldıktan sonra şu anda yoğun bakımda tutuluyor.

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