Faruk Bildirici: Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de katliama ortak olmuştur

7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı'yı konuk alan Jülide Ateş ve programın yayınlandığı Haber Globel'e bir tepki de eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den geldi.

Bildirici sosyal medya hesabından, "Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de, onu yayınlayan da katliama ortak olmuştur. Katillerle aynı safta yer almıştır" diye yazdı.

Bahçelievler katliamını gerçekleştiren Kırcı katliamdan pişman olmadığını belirterek "Biz oraya intikam için gittik' dedi. Kırcı 'Katliama gidiyorsanız elinizde otomatik silahlar olur, katliama gitmiyorsanız başka şeyler olur" diye konuşmuştu.