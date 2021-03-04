Faruk Bildirici ve Cimer Başkan Yardımcısı arasında polemik: Kaç yerden maaş alıyorsun?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ekibi tarafından hazırlanan "Doğru mu" platformunu eleştirmişti. Bildiricinin eleştirisine CİMER Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı'dan yanıt gelince sosyal medyada ikili arasında tartışma yaşandı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Doğru mu” platformuna ilişkin değerlendirmesinde Pelikancı gruba dikkat çekerek "Boğaziçi Küresel’in bir de 'Günün Yalanları' başlıklı bir internet sitesi ve sosyal medya hesabı var. Bu site de 'Doğrusu ne?' gibi uluslararası ve ulusal medyadaki eleştirel haberleri yalanlama işlevini üstlenmiş. AKP adına medyada yayımlanan olumsuzluklara ve eleştirilere karşı savunma hattı oluşturulmuş; bağımsız ve tarafsız bir görünüm altında AKP propagandası yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bildirici'nin bu sözlerine yandaş basına akıttığı ilanlar nedeniyle eleştiri konusu olan Basım İlan Kurumu Başkanı ve CİMER Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı "Tarafsızlığını yitirdiği için RTÜK üyeliğinden atılan bir kişinin hakikatleri ortaya koyacak 'Doğru mu?' platformumuza kara çalması elbette anlaşılabilir. Bu platform ombudsman payesini nereden aldığı belli olmayan bu kişinin de çarpıtmalarını ve provokasyonlarını ortaya dökecek" ifadeleriyle yanıt verdi.

Sobacı'nın bu sözlerine yanıt veren Bildirici "Sayın Sobacı, haklısınız; Ebubekir Şahin dostunuzun çok maaşına itiraz edince 'RTÜK’teki tarafsızlığım zedelenmişti!' Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Söyleyin de bilelim bu hakikati." dedi.