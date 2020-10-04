FARC 6 suikastın sorumluluğunu üstlendi

Barış için Özel Yargı Mercii (JEP), Cumartesi günü Hakikat ve Sorumluluk İkrar Komisyonu’na eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri-Halk Ordusu Sekretaryası tarafından kaleme alınan bir mektup ulaştığını açıkladı.

Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro and Pablo Catatumbo Torres Victoria tarafından imzalanan mektupta, FARC-EP’in 2016 yılında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde 1987 ile 2002 yılları arasında gerçekleştirilen altı suikastın sorumluluğunu üstlendiği belirtildi. Örgüt tarafından öldürüldüğü kabul edilen altı kişi arasında 1995 yılında suikasta uğrayan sağcı siyasetçi ve başkanlık adayı Alvaro Gomez Hurtado da bulunuyor. Alvaro muhafazkâr lider ve devlet başkanı Laureano Gomez Castro’nun oğluydu.

FARC'dan açıklama: Özür dileriz

2016’da silah bırakan FARC’ın yerine aynı kısaltmalarla kurulan Halkın Alternatif Devrim Gücü Partisi tarafından yapılan açıklamada, Parti’nin ‘‘Kolombiya’da barışa, savaşın kurbanlarına ve ailelerine karşı sarsılmaz bir bağlılık duyduğu’’ belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘‘Bugün, suikastın 25. yıl dönümünden birkaç gün sonra, artık ortadan kalkmış olan FARC-EP’in eski sekretaryasının üyeleri, Gomez Hurtado ailesine, ülkeye ve dünyaya, bu olaydan sorumlu olduklarını duyurmaktadır. Saatler süren bireysel ve kolektif değerlendirmelerin ardından, mümkün olan en geniş ve eksiksiz hakikat temelinde daha adil bir toplum kurulmasına duyduğumuz bağlılık gereği, Alvaro Gomez Hurtado cinayetinin gerçeklerini ve gerekçelerini açıklamaya karar verdik.

JEP’in ve Hakikat Komisyonu önünde Alvaro Gomez Hurtado’nun neden örgütümüz tarafından askeri bir hedef ve FARC-EP’e savaş ilan etmiş kişilerin temsil eden bir sınıf düşmanı olarak görüldüğünü ve neden bu gerçeği yıllarca gizlemeye karar verdiğimizi açıklayacağız.’’

FARC-EP sekretaryası açıklamasını ‘‘Bugün savaştaki düşmanlarımızın barışta müttefiklerimiz olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, tevazu ve gelecek kuşaklara yönelik derin bir sorumluluk duygusuyla, ülkenin demokrasisi ve barışından Alvaro Gomez Hurtado gibi bir insanı almış olduğumuz için ailesinden, arkadaşlarından, ortaklarından ve bütün ülkeden özür diliyoruz’’ ifadesiyle sona erdirdi.

Kolombiya’da devletin ve paramiliter güçlerin eski FARC üyelerine ve toplumsal hareketlerin liderlerine yönelik silahlı saldırıları bütün hızıyla sürerken, Ivan Duque yönetimi barış anlaşmasının şartlarını yerine getirmemekle suçlanıyor.