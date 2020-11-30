'Fakültelerdeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı'

Salgının doğru yönetilememesi sonucu yaşanan sağlık krizinin giderek büyüdüğünü söyleyen Ankara Dişhekimleri Odası bir açıklama yayımladı.

Oda açıklamasında, hekimlerin sorunlarıyla ilgili 9 aydır tatmin edici bir ilerleme kaydedilmediği vurgulanarak, "Mart ayından beri filyasyon uygulaması dişhekimleri üzerinden yürütülürken, hızla artan vaka sayıları nedeniyle, sadece kamu hastanelerinde çalışan dişhekimleri değil, vaka sayılarının artmasıyla birlikte Eylül ayından itibaren diş hekimliği fakültelerindeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı" denildi.

Binlerce sağlık çalışanı enfekte, meslektaşlarımızı kaybediyoruz ve Covid-19 hâlâ meslek hastalığı kabul edilmiyor" diyen dişhekimleri odası acil taleplerini de şöyle sıraladı: