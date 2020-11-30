'Fakültelerdeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı'

Salgının doğru yönetilememesi sonucu yaşanan sağlık krizinin giderek büyüdüğünü söyleyen Ankara Dişhekimleri Odası bir açıklama yayımladı.
Oda açıklamasında, hekimlerin sorunlarıyla ilgili 9 aydır tatmin edici bir ilerleme kaydedilmediği vurgulanarak, "Mart ayından beri filyasyon uygulaması dişhekimleri üzerinden yürütülürken, hızla artan vaka sayıları nedeniyle, sadece kamu hastanelerinde çalışan dişhekimleri değil, vaka sayılarının artmasıyla birlikte Eylül ayından itibaren diş hekimliği fakültelerindeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı" denildi.
Binlerce sağlık çalışanı enfekte, meslektaşlarımızı kaybediyoruz ve Covid-19 hâlâ meslek hastalığı kabul edilmiyor" diyen dişhekimleri odası acil taleplerini de şöyle sıraladı:
- Covid-19 tanısı meslek hastalığı sayılmalı,
- Sağlık çalışanlarına haftalık rutin PCR tarama testi uygulanmalı,
- PCR pozitif olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalı,
- Tüm sağlık çalışanlarına grip aşısı ve risk gruplarına pnömokok aşısı ücretsiz yapılmalı,
- Görevlendirmeler meslek tanımına uygun olarak yapılmalı, etik ve hukuki sorunlar oluşturulmamalıdır,
- Çalışma koşulları, mesai süreleri yöneticilerin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı, bu konudaki belirsizlikler ortadan kaldırılıp standardizasyon sağlanmalıdır,
- Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için bir risk oluşturduğundan Covid-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli sağlık çalışanlarının çalışma süresi günlük 6 saati geçmemelidir,
- Kış koşulları göz önünde bulundurularak mesai bitimi erkene çekilmelidir,
- Filyasyon uygulamasında görevli personel sayısı ve mesai düzeni tekrar gözden geçirilmeli, ekiplerin büyük çoğunluğunu oluşturan dişhekimlerinin meslek tanımları içinde çalışmaları sağlanmalıdır,
- Yıllık izinler kullandırılmalı ve güvenceye alınmalıdır,
- Yaşanan pek çok sorunun kaynağı olduğu bir kez daha görülen performans sistemi kaldırılmalı, hem klinikte çalışan hem de filyasyonda görev yapan dişhekimleri aynı oranlarda, adaletli, emekliliğe yansıyan ödeme, insanca yaşam için yeterli sabit tek maaş almalıdır,
- Sadece Covid-19 değil, tüm enfeksiyon hastalıkları ve psikososyal şartlarla ilgili olarak geriye dönük yıpranma payı işletilmelidir,
- Personel ihtiyacını gidermek için acilen yeni atama yapılmalıdır,
- Meslek örgütleri sürece dahil edilmeli, yapılacak düzenlemeler ve görevlendirmelerde görüşleri alınmalı, karar mekanizmalarında söz sahibi olmalıdır,
- Salgın yönetimi illere göre farklılıklar gösterdiği için odalarımız, İl Pandemi Kurullarında muhakkak temsil edilmelidir,
- Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle düzenli, süratli ve etkin iletişim sağlanmalıdır.