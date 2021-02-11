‘Fakirlik iğrençtir, fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar' sözlerine ceza

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ve öğretmen olduğu belirtilen A.Ö.'nün kendisini hedef alarak hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Siteden taşınanların kullanmadıkları eşyaları bıraktığı depodaki karşılaşma sırasında A.Ö., “Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın” diyerek Halil Ayaz’ı azarladı.

Daha sonra A.Ö., otoparkta Halil Ayaz’a yönelik hakaretlerini sürdürdü.

A.Ö. iddiaları reddederken, Halil Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapalı otoparkta olduğum sırada A.Ö. otomobiliyle geldi. 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakan A.Ö., 5-6 yaşlarındaki kızını karşısına alarak ‘Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezardaki’ diyerek bana hakarette bulundu. Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor, bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundum."

Kararını açıklayan Manavgat 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık A.Ö.’yü 5 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasını 6 bin lira paraya çevirdi.

Suç duyurusunda bulunmasının ardından sitenin havuzunda çalışırken A.Ö.’nün yanına geldiğini belirten Halil Ayaz, “‘Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar. Bunların evine ve yanına kesinlikle gitme. Böyle insanlardan uzak dur. Seni taciz ederler’ dedi. Yine site yönetimi ve denetçilerinin bilgileri dahilinde şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bugün ilk dava sonuçlandı, mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanığı cezalandırdı. Diğer davamız sürüyor” diye konuştu.