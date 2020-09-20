Faik Öztrak Covid-19'u atlattığını duyurdu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Covid-19 hastalığını atlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özrak "İkinci COVID testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım" dedi.

Öztrak "Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız" mesajını paylaştı.