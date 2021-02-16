Fahrettin Koca'nın şifreleri: Açıklamayı sizin için açıkladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bir basın açıklaması daha yayımladı. Covid-19 salgınıyla ilgili yapılanlar ve alınmış kararlar hakkında açımlamaların yer aldığı bu açıklamanın şifrelerini okurlarımız için çözdük.

*BASIN AÇIKLAMASI*

Twit atmak, seçmece bilim insanlarını basına konuşturmak gibi şeyleri tercih ediyoruz genelde ama arada "açıklama" da bekliyor yurttaşlar bizden. Açıklamaysa açıklama buyrun.

*Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre “yerinde karar” dönemine geçiyoruz*

Çemişgezek'in köyündeki öğretmenin attığı twiti Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı takip ediyor ama iş salgın yönetimine gelince pek öyle merkezi politikalar oluşturmakmış, stratejiler belirlemekmiş... Bunlar bize bir boy büyük geliyor. O yüzden "yerinde karar" diyoruz, merkezde kafamız rahat ediyor.

*COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.*

Elimizde aşı yok, yani geldikçe yapıyoruz. İşte böyle silahlı külahlı açıklamalarla, "bilgi" hikayeleriyle sizi oyalıyoruz. Yerseniz.



Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Bilim Kurulu sağolsun, biz karar almakmış, uygulamakmış beceremediğimiz zaman zaten onlardan en yandaş olanları öne itiyoruz. Bir nevi sağlık yönetiminin "azap" askerleri. Her türlü beceriksizliğimizi "bilim"le kapatıyoruz.

Salgın yönetiminde “yerinde karar” döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

Sahadan toplanan bayağı bir veri var aslında ama biz işimize geldikçe salıyoruz bunları. Merkezi bir planlama ve stratejik uygulamayı beceremediğimiz için şimdi mevzuyu "yerelleştirmeye" karar verdik. Yarın bir gün fikir değiştirirsek açıklamayız. İstediğimiz zaman açıklıyoruz, istediğimiz zaman açıklamıyoruz zaten. Bugün yerinde karar diyip, açıkladığımız "yerelleştirilmiş" bilgileri yarın "yahu bu Giresun fazla göze battı" diye düşünüp yayınlamamaya da başlayabiliriz.

Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

Bi işi beceremedik, insanlar ölmeye devam ediyor. Bari önlemlerle filan biraz hafifletelim diyoruz. Salgını durdurmak gibi bir derdimiz de çok yok ama yoğun bakımlara doluşup, altından kalkamayacağımız bir sorun oluşturup bir de üzerine ölüyorsunuz. O zaman biz çok üzülüyoruz.

Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Kapitalist ülkelerin hepsi yerlerde sürünüyor. Biontech'in anavatanı bellediğimiz Almanya bile dağıtmış durumda. Bu sayede bizim beceriksizliklerimiz çok göze batmıyor. İyiyiz iyi.

Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilirler. Bu esnada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim.

Şimdi ben size 5 milyonu aşıladık derdim ama geçen hafta denedim yediremedim. Tek doz aşıyı "aşıladık" diye yedirmek isterdim ben de ama olmadı. O yüzden bu sefer şansımı zorlamıyorum.

Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.

Çok sıkıştığımızda yine Bilim Kurulu filan diyerek durumu kurtarıyoruz. Vatandaşımız pek munis, ensesine vur lokmasını al. Sağlıkçılarımız dersen, garipler ne yapsınlar çalışıyorlar da çalışıyorlar. Biz de bunun sefasını sürüyoruz.

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

Staj sömürüsü devam etsin, meslek okulları satılacak maske üretmeye devam etsin, diğerleri internetten yapsa da olur. Uygulamalı eğitim dediğimiz, patronların emrine verdiğimiz, size de "akademi sanayi işbirliği" diyerek yutturduğumuz işler. Teorik eğitimlerse... Teori işte. Alt tarafı teori.



COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Elimizde aşı yok, yani geldikçe yapıyoruz. İşte böyle silahlı külahlı açıklamalarla, "bilgi" hikayeleriyle sizi oyalıyoruz. Yerseniz.

En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle.

Yaşıyor musunuz ya?!

Dr. Fahrettin Koca

T.C. SAĞLIK BAKANI

En azından Ziya Selçuk değil. O daha fena yani.