Fahrettin Koca'dan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin açıklama

Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz” diye konuştu.

'Kısıtlamaların kaldırılmasından uzağız'

Milliyet'in haberine göre, Koca, kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” ifadesini kullandı.