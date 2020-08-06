Fahrettin Koca'dan İngilizce 'yoğun bakım' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının dolu olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladığı mesajını bu kez İngilizce olarak paylaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 salgınında hastanelerin ve yoğun bakımların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına yönelik açıklamaları yalanladığı mesajını bugün İngilizce olarak yineledi.

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Koca paylaşımlarında "Yanlış iddiaların aksine Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hiçbir kent hastalarla dolup taşmıyor ya da hiçbir hastane doluluk kapasitesinde değil. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına itibar edin" diye yazdı.

Bakan Koca dün Konya'ya ilişkin yaptığı paylaşımı da İngilizce olarak yeniden paylaştı:

"Konya İli: Servis yatak doluluk oranı yüzde 48. Yoğun bakım ünitesi dolluluk oranı yüzde 76, mekanik ventilatör kullanımı yüzde 42. Yüzde 100 doluluk/kullanım iddiaları yüzde 100 kötü niyetli. Hastalığı hafife alanları ve hastaneleri çaresiz gibi resmedenleri dikkate almayın."

Konya'da Covid-19 hastalarının kente giriş ve çıkışları yasaklandı

Öte yandan Koca'nın yoğun bakım kapasitesini yüzde 76 olarak açıkladığı Konya'da İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kente Covid-19'lu hastaların giriş çıkışları yasaklandı. Kurul kararıyla ayrıca özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimleri de kentte 31 Ağustos'a kadar ertelendi.

Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacak.