Fahrettin Koca'dan İngilizce 'yoğun bakım' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 salgınında hastanelerin ve yoğun bakımların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına yönelik açıklamaları yalanladığı mesajını bugün İngilizce olarak yineledi.

Koca paylaşımlarında "Yanlış iddiaların aksine Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hiçbir kent hastalarla dolup taşmıyor ya da hiçbir hastane doluluk kapasitesinde değil. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına itibar edin" diye yazdı.

Contrary to false allegations, not a single city is overflowing with patients or a hospital full to capacity due to COVID-19 in Turkey. Please give credence only to official statements by the Ministry of Health.

Bakan Koca dün Konya'ya ilişkin yaptığı paylaşımı da İngilizce olarak yeniden paylaştı:

"Konya İli: Servis yatak doluluk oranı yüzde 48. Yoğun bakım ünitesi dolluluk oranı yüzde 76, mekanik ventilatör kullanımı yüzde 42. Yüzde 100 doluluk/kullanım iddiaları yüzde 100 kötü niyetli. Hastalığı hafife alanları ve hastaneleri çaresiz gibi resmedenleri dikkate almayın."

KONYA Province: Ward bed occupancy rate is 48%, ICU occupancy is 76% and mechanical ventilator use is 42%. Allegations of 100% occupancy/use are 100% ill-intentioned. Pay no attention to those who underrate the disease and those who portray hospitals as desperate.