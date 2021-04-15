Fahrettin Koca'dan 'aşıda israf' yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘randevu alıp gelmeyenler nedeniyle Biontech aşılarının çöpe gittiği’ iddialarını yanıtladı.

İddia, ilk olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in “Aşılar çöpe gidiyor” sözleriyle gündeme gelmişti. Daha sonrasında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan günlük aşılama pratiğinde " bir şişeden 6 doz kadar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O zaman o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor", “Aşıda 1 ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir” değerlendirmesi yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda israf iddialarına günler sonra yanıt vererek, “Gerçekle bağdaşmamaktadır” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.”