Fahrettin Koca'dan 'aracı firma' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısında aracı firma olduğu iddiasını yalanladı. Koca, 'Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız, üretici firmadır' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan Covid-19 aşısı için aracı firma olduğu iddialarını yalanlandı.

Koca, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız, üretici firmadır. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keyman İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir" derken, "Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu, anlaştığımız tüm aşılar için böyledir" ifadesini kullandı.

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