Fahrettin Koca: Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e şehir hastanesi yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi.

Kentteki incelemelerini tamamladıklarını belirten Koca, bölgedeki son durumu masaya yatırdıklarını söyledi. Bakan Koca Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'ya şehir hastaneleri yapılacağını "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği projeleri hayata geçirmek ve halkla buluşturmak bizim görevimiz" sözleriyle duyurdu. Bakan Koca Batman, Siirt ve Şırnak'a ise devlet hastaneleri yapılacağını duyurdu. Koca bu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Vaka artışının yaşandığı illerimiz arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illeri var.

- Yatak ve yoğun bakım doluluklarını her an izlemekteyiz. Türkiye genelinde sorunumuz olmadı. Bazı illerimizde hasta akışı açısından sorunlar yaşadık. Alınması gereken tedbirleri il il değerlendirdik. Gönüllü tedbirler yetersiz kalınca kolluk kuvvetlerimizin denetimini almak zorunda kaldık.

- Bu altı ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

- Batman'da 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 116 idi. Ayrıca 103 yatak ilavesiyle kapasitemizi 236 yatağa çıkarmış olacağız.

- Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44.

- Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, solunum cihazı ise yüzde 17,5.

- Mardin'de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 81'dir. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44.

- Siirt'te yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'dir.

- Şanlıurfa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.

- Şırnak'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

- Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

- Diyarbakır'da salgın başında 118 olan filyasyon ekip sayımızı 385'e yükselttik. Her ekip 3 kişiden oluşmakta. Birkaç gün içinde 450'ye ulaşacak. Batman'da 100'e çıkardık. Mardin'de şu an 110 oldu. Siirt'te ise şu an 80 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz. Şanlıurfa'da bugün 330'a çıkardık. Şırnak'ta şu an 54 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz.

- Diyarbakır'da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Hasta sayılarındaki artış durduruldu, aktif hasta sayıları düşmeye başladı.

- Diyarbakır'da temaslı kişilerin yüzde 91'nin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Bu veri bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,7. Temaslı ve şüpheliler kendilerini mutlaka izole etmeli.

- Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır yüzde 49, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta yüzde 42 azalma oldu.

- 6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği projeleri hayata geçirmek ve halkla buluşturmak bizim görevimiz.

- Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz.

- Diyarbakır 1000 yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz.

- Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz.

- Batman'da 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı.

- Siirt'te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor.

- 750 yataklı Mardin şehir hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız.

- Bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını özellikle belirtmek istiyorum.

- 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi diğer 3 ilimizde 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak.

- Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafeye ne kadar uyarsak virüs o kadar etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır.

- Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yapılıyor olacak.

- Aile hekimlerine ek ödeme getirilmiş oldu. Yani belli bir performansla, salgın sürecinde Covid'li hasta takibiyle ilgili ek ödeme getirilmiş oldu. Bugün ya da yarın genelgeyle yayınlanır.