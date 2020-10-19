Fahrettin Koca, Menzil Tarikatı hakkında konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk ekranlarında gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı. Özdemir’in Dr. Ali Edizer’in görevden alınmasının Menzil Tarikatı’nın bakanlıktaki rolüyle ilgili yönelttiği soruya yanıt veren Koca, “Beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir’in sorusu ve Bakan Koca’nın yanıtının tamamı ise şöyle:

C. Özdemir: Bir başhekim yardımcısının görevden alınması çok konuşuldu, bu vesileyle de Sağlık Bakanlığı’nda Menzil Tarikatı’nın örgütlendiği tartışılıyor. Siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

F. Koca: “Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun.”