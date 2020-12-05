Fahrettin Koca 4 ildeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptığını duyurarak 4 ilin vaka artış ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık.

Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya’da risk devam ediyor.

Son bir haftada Zonguldak’ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara’da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas’ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya’da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.