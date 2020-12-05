Fahrettin Koca 4 ildeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptığını duyurarak 4 ilin vaka artış ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
- Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık.
- Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya’da risk devam ediyor.
- Son bir haftada Zonguldak’ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara’da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas’ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya’da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.
- Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.