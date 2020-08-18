Fahrettin Altun'un Joe Biden itirafına CHP'den tepki: Bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çektiniz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "ABD'nin başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken, siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çektiniz? Bu nasıl devlet adamlığıdır? Bunu sadece siz değil, Erdoğan da çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ABD Başkan Adayı Joe Biden'in sözleri nedeniyle neden 7 aydır tepki verilmediği yönündeki eleştiriler üzerine "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" şeklinde açıklama yapmasına tepki gösteren Öztak şöyle konuştu:

"Saray'ın Altun çocuğu bugün sosyal medyadan Biden'ın sözlerini neden 8 aydır gündeme getirmediklerini açıklamış. Biz bunu zaten biliyorduk ama muhalefet ne diyecek diye bekledik demiş. Sizleri orada süs diye mi oturtuyorlar? ABD'nin başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken, siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çektiniz? Bu nasıl devlet adamlığıdır? Bunu sadece siz değil, Erdoğan da çekiyor.

Sayın Genel Başkanımız 'Mal varlığını Türkiye'ye getir' dedi diye 2 milyonluk tazminat davası açmayı unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi, aslında davanın muhatabını da paranın cinsini de yanlış seçiyor."