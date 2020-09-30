Fahrettin Altun’un eviyle ilgili soruşturmada Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesi için talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatı gizliliği ihlal", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik etme" gerekçesiyle açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

Vakıf arazine izinsiz inşaat yapan Altun’un hukuksuzluğun tespit edildiği gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kiralama başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan CHP İBB Meclis Grubu, Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre bir aydan altı aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.