Fahrettin Altun'dan 'Twitter' açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli'nin tweetlerini engellemesine ilişkin açıklama yaptı.

"Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz" diyen Altun, "Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar 'zihin ve değerler sömürüsünde' üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.