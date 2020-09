Fahrettin Altun'dan Pelosi'ye tepki: Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye "Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine karşı o saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz" tepkisini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde kaybetmesi durumunda iktidarı barışçıl şekilde devredeceği taahhüdünde bulunmaması üzerine Demokrat Partili Pelosi, Trump'a "Türkiye’de değilsiniz. Burası demokrasi” diye seslenmişti.

Altun kişisel Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Sözcü Pelosi’ye soruyorum: Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine karşı o saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır."

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too.