Fahrettin Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’deki gerilime dair yaptığı İngilizce paylaşımda “'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin dün sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmaları için yayınladığı Navtex’e Yunanistan tepki göstermişti.

Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada Altun, Oruç Reis’in rutin bakımın ardından Doğu Akdeniz’e yeniden açıldığını ve geminin Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Altun açıklamasında “Mesajımız açık; Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor, Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'aşılmaz' denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun” ifadelerine yer verdi.

