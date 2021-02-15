Fahrettin Altun'dan HDP'ye yanıt: Ölümüne, ölümüne!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kendisine verdiği yanıt sonrası bir açıklama daha yaptı.

"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi. Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye’nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" ifadesini kullandı.