Fahrettin Altun'dan Can Dündar açıklaması: İade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
MİT TIR'ları davasından yargılanan gazeteci Can Dündar'a "siyasi ve askeri casusluk" iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2020
Bu, gerçek gazetecilere hakarettir.
Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz.