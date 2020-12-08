Fahrettin Altun'dan '5 maaş' açıklaması: Hayra harcadım...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aylar önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine 5 maaş girdiğini açıklamıştı.
Altun, söz konusu haberler sonrası bir whatsapp grubunda açıklamada bulundu.
İlgili açıklama Hilal Kaplan tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Söz konusu açıklamada Altun, Borsa İstanbul'dan gelen maaşa dokunmadığını, hayra harcadığını, yönetiminde olduğu üniversiteden kendisinin ve eşinin maaş almadığını söyledi.
Altun'un açıklaması şöyle:
Altun çiftine yönelik “5 maaş” iftirası hk İHL grubuna yazdığı mesajı izniyle yayınlıyorum— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) December 8, 2020
Altunlara atılan iftiralar, eşimle bana atılanlara çok benzediği için bu meseleyi “kişisel” alıyorum. Ama ne yapsak/desek de müfteriliklerine devam edecekler biliyorum..Allah ecrini verir. pic.twitter.com/10sIlPYgmO