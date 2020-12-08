Fahrettin Altun'dan '5 maaş' açıklaması: Hayra harcadım...

Altun çiftine yönelik “5 maaş” iftirası hk İHL grubuna yazdığı mesajı izniyle yayınlıyorum



Altunlara atılan iftiralar, eşimle bana atılanlara çok benzediği için bu meseleyi “kişisel” alıyorum. Ama ne yapsak/desek de müfteriliklerine devam edecekler biliyorum..Allah ecrini verir. pic.twitter.com/10sIlPYgmO