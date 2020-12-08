Fahrettin Altun'dan '5 maaş' açıklaması: Hayra harcadım...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkındaki 5 maaş alıyor haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aylar önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine 5 maaş girdiğini açıklamıştı.

Altun, söz konusu haberler sonrası bir whatsapp grubunda açıklamada bulundu.

İlgili açıklama Hilal Kaplan tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu açıklamada Altun, Borsa İstanbul'dan gelen maaşa dokunmadığını, hayra harcadığını, yönetiminde olduğu üniversiteden kendisinin ve eşinin maaş almadığını söyledi.

Altun'un açıklaması şöyle: