Fahrettin Altun'a zam: 'Huzur' hakkı yüzde 33 artırıldı!

Yönetim Kurulu'nda Berat Albayrak'ın tezini yazdığı haberleriyle gündeme gelen Erişah Arıcan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bulunduğu Borsa İstanbul yönetiminin "huzur hakkı"na zam yapıldı.

Toplantıda zam oranı yüzde 33 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL huzur hakkı verilmesi kararlaştırılmıştı.

Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen yönetime giren Ahmed Ali el-Hammadi’nin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı’na ödenen huzur hakkı 24 bin TL’de kalırken, üyelerin aldıkları 18 bin TL huzur hakkı yüzde 24 bin TL’ye çıkarıldı.

Sadece zamla sınırlı değil

Sputnik'te yer alan habere göre, alınan kararda ayrıca özel araç tahsisi, görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat,konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı, ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması gibi haklar tanınırken, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi ve devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi de aynen kabul edildi.

Yönetimde kimler var?

Erişah ARICAN

Yunus ARINCI

Metin KIRATLI

Fahrettin ALTUN

Işınsu KESTELL

Ahmed Ali Al-Hammadi

Prof. Dr. Cem DEMİROĞLU

Tevfik ERASLAN

Korkmaz ERGUN