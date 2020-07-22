Fahrettin Altun: Bazı basın grupları dışarıdan fonlanıyor, manipülatif bilgi üretiliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Basın Çalıştayı'nda konuştu.

''Bazı basın grupları dışarıdan fonlanıyor, manipülatif bilgi üretiliyor'' diyen Altun, sistematik bir saldırı ile mücadele ettiklerini iddia etti.

Altun, ''Basınımızda dışarıdan fonlanan, Türkiye'nin kalkınmasına, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif bilgi üreten bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altun, ''Ben bu medyaya çağrıda bulunmak istiyorum: Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin'' sözlerini de sarf etti.