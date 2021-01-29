Fahiş fiyatları 'indirmek' için PTT devreye sokuluyor iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde bu akşam Gıda Komitesi’nin toplanacağı açıklandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını gündeme getirmesinin ardından Erdoğan’ın “çözüm” sözü vermesi üzerine komitenin toplanması kararı alındığı belirtilmişti.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, "marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçilebilmek için" PTT'nin devreye sokulacağı iddia edildi. Bu kapsamda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak. Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) piyasadaki hareketi takip edilecek. Tarım Bakanlığı’nın tebliğine göre, YYT’lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Belge başvurusu, bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden olacak. İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da kullandıkları YYT miktarını EVİS’e girecek.