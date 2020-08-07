Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı

Salgın döneminde milyarlarca insan ekonomik zorluklarla boğuşurken, zenginler servetlerine servet katmayı sürdürüyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, hisselerinin değer kazanmasıyla servetini 100 milyar doların üzerine çıkardı. Zuckerberg, böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.

Zuckerberg'in Facebook'ta yüzde 13 hissesi var.

Facebook, çarşamba günü TikTok'a rakip olacak bir uygulama çıkarmıştı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram üzerinden kullanılabilecek Reels'in tanıtılmasından sadece bir gün sonra şirketin hisseleri yüzde altı oranında yükseldi.

Bloomberg'e göre Zuckerberg'in kişisel serveti bu yıl 22 milyar dolar arttı.