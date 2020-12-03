Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'a 30 milyonar lira ceza

Bloomberg'in bir AKP'li yetkiliden aktardığı bilgiye göre Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya ağlarının her birine, Türkiye'ye temsilci atamamaları nedeniyle Perşembe günü 30 milyon TL (3,83 milyon dolar) para cezası verildi.

Söz konusu ceza, 4 Kasım'da verilen 10 milyon TL para cezasının ardından ikinci yaptırım oldu.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci atamaları, 1 Ekim'de yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle zorunlu hale geldi. Yeni yasa, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerini kapsıyor.

Şirketlere, Türkiye'de temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcıları için beş aşamalı cezalar bildirilmişti.

Yine uymamaları durumunda Türk firmalarının bu platfomlara reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağından sonraki üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, şirketlerin internet bant genişlikleri yüzde 50, bir önceki yaptırıma uymazlarsa daha sonra yüzde 90 oranında azaltılacak.