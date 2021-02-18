Facebook, Avustralya’daki kullanıcılarının haber içeriklerine erişimini kesti

Avustralya hükümetinin Meclis’ten geçirmeye hazırlandığı yeni yasa, sosyal medya platformlarının yayın kuruluşlarına haber içerikleri için ödeme yapmasını öngörüyor.

Avustralya hükümeti ile Facebook ve Google’ı karşı karşıya getiren bu tasarı üzerine, Facebook ülkedeki kullanıcıların ülkeden ve dünyadan tüm haber içeriklerine erişimlerini durdurdu.

Facebook’un durdurduğu içerikler arasında devlet kurumlarının sağlık sayfaları, acil güvenlik uyarıları da yer aldı. Tepkiler üzerine şirket daha sonra bu sayfalara erişimi açtı ancak haber içeriklerine erişimdeki engeli kaldırmadı.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg Facebook’un bu adımını yanlış ve haksız diye değerlendirdi, bunun Facebook’un Avustralya’daki itibarına zarar vereceğini söyledi. Haftasonu Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile yeni yasa hakkında görüşen Frydenberg bu görüşmede Zuckerberg’in şirketin haber içeriklerine erişimi keseceği konusunda herhangi bir uyarıda da bulunmadığını dile getirdi.

Facebook’tan yapılan açıklamada ise yeni yasanın şirket ile yayın kuruluşları arasındaki ilişkiyi “tamamen" yanlış yorumladığı ileri sürüldü. Şirket bu yasaya uymak ya da haber içeriklerini kesmek gibi iki seçenekten ikincisini tercih etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Yasanın etkileyeceği Google ise daha önce Facebook ile birlikte hareket ederek Avustralya’daki faaliyetlerini durdurma tehdidinde bulunmasına karşın son günlerde ülkedeki birkaç haber organizasyonu ile anlaşma imzaladı. Avustralya’da Meclis’ten önümüzdeki günlerde geçmesi beklenen yeni yasa Facebook ile Google’a platformlarına trafik çeken bağlantılar için haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmalarını şart koşuyor.

Avustralya İletişim Bakanı Paul Fletcher ise Facebook’un Avustralyalılara “profesyonel gazeteciler çalıştıran, editöryel politikalara ve doğrulama süreçlerine sahip bir organizasyondan gelen içeriği platformumuzda bulamayacaksınız” mesajını verdiğini söyledi.

Ülkenin aşılama programı öncesinde bu adımın atılmasına tepki gösteren Sağlık Bakanı Greg Hunt da bunu “egemen bir ulusa saldırı” diye niteledi ve şirketin bu adımının “büyük teknoloji şirketlerinin piyasa gücünün en yüksek düzeyde istismarı” olduğunu belirtti.