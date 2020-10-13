Facebook aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

Sosyal paylaşım platformu Facebook, aşıları "güvenli olmayan, zararlı ve işe yaramaz" olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceğini açıkladı.

Facebook'un sağlık müdürü Kang-Xing Jin, kişisel blogundan yaptığı paylaşımda "Amacımız aşıların koruyuculuğu ve etkinliği ile ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olarak halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak" dedi.

Kang-Xing Jin, "Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz" diye ekledi.