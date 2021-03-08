Fabrikayı borçlara karşılık Ziraat Bankası'na verdiler

Mutfak araç gereçleri üreten Hisar, 33 yıldır üretim yapılan fabrikayı borç gerekçesiyle terk ediyor.
Hisar Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, “Esenyurt’ta 25 bin metrekare alana sahip fabrikamızı borcumuza karşılık el sıkışarak bankaya bıraktık” dedi.
Habere göre fabrika, Ziraat Bankası’ndan satışa çıktı.
94 milyon lira başlangıç fiyatıyla ilana çıkarılan fabrika için teklif toplanmaya başlandı.
Erdoğan, Çerkezköy OSB'de yeni bir fabrika kuracaklarını söyledi.