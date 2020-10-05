Eylül ayı iş cinayetlerinde en çok ölüm nedeni Covid-19

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül ayı iş cinayetleri raporunu İstanbul Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde açıkladı.

Eylül ayı raporuna göre yaşamını yitiren 177 isçiden altısı çocuk, yedisi kadın, üçü Suriyeli ve ikisi Afganistanlı olmak üzere beşi sığınmacı ve dördü sendikalı işçiydi.



En çok ölüm sebebi 46 işçi ölümüyle Covid-19 olarak kayıtlara geçti. Diğer sebepler ise 38 işçi trafik/servis kazası, 25 işçi ezilme/göçük, 20 işçi kalp krizi ve 11 işçi yüksekten düşme olarak belirtildi.

'En az 274 işçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi'

11 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın sonucu onlarca işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İSİG Meclisi adına açıklama yapan İnşaat-İş Örgütlenme Sorumlusu Anıl Deniz Gider, “Şu ana kadar kısıtlı bilgilerimizle tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 274 işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne kadar salgından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun işçi sınıfından olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır. Türkiye, tarihin en büyük işçi kırımı ile karşı karşıyadır” dedi. Bu süreçte patronların fabrikalarda geceli gündüzlü kuralsız bir şekilde çalışmayı arttırdığını söyleyen Gider, “Devlet Covid-19’u iş kazası olarak görmeyen bir genelge çıkararak bu durumu daha da pekiştirmektedir” diye konuştu.

Gider, Covid-19'un sağlıkçılar için meslek hastalığı, diğer iş kollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınması gerektiğini söyledi.