Eylemlerine yeniden başlayan Cargill işçilerinden destek çağrısı

Bursa'da Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve 846 gündür haklarını arayan Cargill işçileri, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri eylem sürecini yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Bursa'da Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve 846 gündür haklarını arayan Cargill işçileri pandemi nedeniyle ara verdikleri eylemlerine yeniden başladı.

Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya sosyal medya hesabından eylem takvimini duyurarak Cargill işçilerine desteğe çağırdı:

''Arkadaşlar Cargill eylem takvimimiz aşağıdaki gibi sürdürülecektir. Tüm dostlarımızın destekleri ile hep beraber kazanacağız. Cargill’in müşterilerinden isteğimiz arkadaşlarımızın işbaşı yapması için gerekli adımları atmasıdır''

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