Eylemlerine yeniden başlayan Cargill işçilerinden destek çağrısı

Bursa'da Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve 846 gündür haklarını arayan Cargill işçileri pandemi nedeniyle ara verdikleri eylemlerine yeniden başladı.
Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya sosyal medya hesabından eylem takvimini duyurarak Cargill işçilerine desteğe çağırdı:
''Arkadaşlar Cargill eylem takvimimiz aşağıdaki gibi sürdürülecektir. Tüm dostlarımızın destekleri ile hep beraber kazanacağız. Cargill’in müşterilerinden isteğimiz arkadaşlarımızın işbaşı yapması için gerekli adımları atmasıdır''
Arkadaşlar Cargill eylem takvimimiz aşağıdaki gibi sürdürülecektir. Tüm dostlarımızın destekleri ile hep beraber kazanacağız. Cargill’in müşterilerinden isteğimiz arkadaşlarımızın işbaşı yapması için gerekli adımları atmasıdır. @BurgerKingTR @BurgerKing @UstaDonerci pic.twitter.com/foVKMqxdP0— suat karlıkaya (@suatkarlkaya) August 13, 2020