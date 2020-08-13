Eylemlerine yeniden başlayan Cargill işçilerinden destek çağrısı

Bursa'da Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve 846 gündür haklarını arayan Cargill işçileri pandemi nedeniyle ara verdikleri eylemlerine yeniden başladı.

Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya sosyal medya hesabından eylem takvimini duyurarak Cargill işçilerine desteğe çağırdı:

''Arkadaşlar Cargill eylem takvimimiz aşağıdaki gibi sürdürülecektir. Tüm dostlarımızın destekleri ile hep beraber kazanacağız. Cargill’in müşterilerinden isteğimiz arkadaşlarımızın işbaşı yapması için gerekli adımları atmasıdır''