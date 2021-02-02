Eyleme müdahale ederken kendisi gözaltına alınıyordu!

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için Kadıköy'de toplananlara müdahale sırasında haber kameralarına yakalanan bir görüntü polis şiddetinin damgasını vurduğu günün komik bir anısı olarak yayılıyor.

Görüntüde Kadıköy çarşı içinde sokaktaki göstericilere müdahale eden polislerin iki yakasından tutarak gözaltına almaya çalıştıkları bir kişi "Ben polisim" diye bağırıyor.

Görüntüler, ilk bakışta göstericilerin arasına sızmış bir sivil polisin "arada kaynaması" olarak yorumlanıyor ama konuşulan kişinin müdahalenin başında zaten polislerin arasında olduğu, yani bir "polis ajanı" değil müdahale eden grupta yer alan bir sivil polis olduğu görüntüler incelendiğinde anlaşılıyor.

Polis grubu sokaktaki göstericilere müdahale etmek üzere saldırıya geçtiğinde bu kişi onların içinde.

Aynı kişi daha sonra görüldüğü gibi gözaltına alınmaya çalışılıyor.

Görüntüleri izleyenler çok doğal olarak önce polisin "şaşkınlığına" gülüyor ama sonra şu soruyu soruyor: Gözaltıları neye göre yapıyorlar? Bu görüntüler aynı zamanda, sokaktan geçen herhangi bir yurttaşı gözaltına alabileceklerini gösteriyor. Tabii "ben polisim" demeyi akıl etmezse!