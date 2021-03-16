'Ey IBAN edenler' tweetine hapis cezası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması büyük tepki çekmiş, duruma "Ey IBAN edenler” tweetiyle tepki gösteren gazeteci Hakan Aygün “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İki ay tutuklu kalan Aygün, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Sonrasında AYM'ye başvuran ve haklı bulunan Aygün'ün "kişi hürriyetinin ihlal edildiğine" karar verilmişti.

Bu karardan sonra Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Aygün'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Aygün bu kararı da AYM'ye götüreceğini açıkladı.