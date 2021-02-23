'Ey IBAN edenler' dediği için tutuklanmıştı: 40 bin lira tazminat kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması büyük tepki çekmiş, tepki gösterenlerden biri de gazeteci Hakan Aygün olmuştu.

“Ey IBAN edenler” paylaşımıyla kampanyaya tepki gösteren Aygün, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamalarıyla 3 Nisan 2020 tarihinde tutuklanmıştı.

İki ay tutuklu kalan Aygün, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Hakan Aygün'ün başvurusu sonuçlandı.

Mahkeme, kişi hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi, Aygün'e 40 bin lira tazminat ödenmesini karara bağladı.

Aygün, AKP'lilerin hedef aldığı paylaşımda “IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!” ifadesini kullanmıştı.