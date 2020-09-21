Evrensel yazarı Yusuf Karataş’a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Evrensel Yazarı Yusuf Karataş hakkında katıldığı panel ve çalıştaylar gerekçe gösterilerek “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkumiyet kararı açıklandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Karataş'ın avukatlarının mütalaanın yeniden değerlendirilmek üzere savcılığa gönderilmesi talebini reddederek "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti "suça meyilli kişiliği" iddiasıyla cezada indirime gitmedi. Mahkeme ayrıca Karataş hakkında tutuklama kararı vermezken yurt dışı çıkış yasağı konusunda adli kontrolün devamına karar verdi.

Katıldığı DTK toplantılarının suç olarak iddianemede yer almasına yanıt veren Karataş, DTK 'ya 2011 yılından sonra yöneticisi olduğu Emek Partisini temsilen katıldığını söylemişti. DTK’nin 2007 yılında faaliyete başlayan bir kitle örgütü olduğunu hatırlatan Karataş, iktidar partisinin milletvekili ve yöneticilerinin de kuruluş sürecinde DTK’de görev aldığını, toplantılara katıldığını hatırlatmıştı.

İddianamede ‘telefon ve tape kayıtları’ ile ilgili yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Karataş, “Bu görüşmeler EMEP'li arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerdir. Ortada bir örgüt varsa o da EMEP'tir” demişti.