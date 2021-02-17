Evrensel Hafızlar Derneği, soL yazarı Orhan Gökdemir'i hedef aldı: Şuurunu yitirmiş

Diyanet'e yakınlığı ile bilinen Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) adlı kurum, gazetemiz yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir'in "Hızlı ve korkulu" başlıklı yazısı hakkında bir açıklama yayımladı.

Yazısında İdlib'te cihatçı grupların ellerinde tuttuğu bölgelerde Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle düzenlenen, küçük çocuklar için "hafızlık eğitimi" ve bunun TRT tarafından servis edilmesini işleyen Gökdemir hakkında açıklama yapan EHAD "Nasipsizlere gereken cevabı layıkıyla her zaman vereceğiz" dedi.

EHAD, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi küçümsemeye çalışan, Müslümanları terör ile bir arada zikreden bu zihniyet ile mücadelemiz geçmişte var olduğu gibi kıyamet sabahına kadar da devam edecektir" dedi.

Açıklamada ayrıca "Gökdemir ve benzerlerinin yaptığı gibi hafızlık müessesine dil uzatanlar şuurlarnı yitirmiş, gaflete düşmüş ve acınası hale gelmişlerdir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI 🗒️



Sol TV kanalının köşe yazarlarından Orhan GÖKDEMİR isimli şahısın 'Hızlı ve Korkulu' köşe yazısına cevaben basın açıklamamız. pic.twitter.com/0xK1YQjbfo — EHAD (@ehadgm) February 17, 2021

Gökdemir'in ilgili yazısı da şöyle:

Ne olmuştu?

TSK'nin cihatçı Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte kontrol altında tuttuğu Suriye kentlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından küçük çocukların tek tip giydirildiği "hafızlık" eğitimi düzenlendiği açıklanmıştı. Suriye'nin Azez kentinde 105 çocuk için hafızlık icazet töreni düzenlenmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu törende hazır bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, Suriye'de bin Kuran kursu hocasıyla 2021 yılında 900 hafıza icazet töreni planladıkları söylemişti.

Olay TRT Arapça tarafından servis edilmişti.